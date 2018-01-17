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Экономика

Нижегородская администрация выставила на торги право аренды участка под малоэтажную застройку в Автозаводском районе

19 января 2018 11:16  [88] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация выставила на торги право аренды участка под малоэтажную застройку в Автозаводском районе. Об этом сообщается на официальном сайте администрации 19 января 2018 года.

Согласно опубликованной информации, 2 марта 2018 года пройдут торги на право заключения договора аренды земельного участка по ул. Зеленхозовская площадью 76,4 тысяч кв м для комплексного освоения территории. Вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Участок сдается в аренду на пять лет. Начальная цена (размер первого арендного платежа) составляет 11,9 млн рублей.

Напомним, что 26 января 2018 года пройдут торги на право аренды участка под малоэтажную застройку в п. Высоково.

Напомним также, что во II половине мая 2017 года ООО "СтартСтрой" получило право заключить договор аренды участка под высотную застройку в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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