Сергей Горин покидает пост министра культуры Нижегородской области с 19 января Политика

Сергей Горин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Врио министра культуры Нижегородской области Сергей Горин покидает свой пост с 19 января. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили несколько источников в Нижегородском кремле.



По неподтвержденной в правительстве области информации, Горин может занять должность директора театра оперы и балета в Нижнем Новгороде. Имя его преемника в министерстве на данный момент не уточняется.



Напомним, что Горин был представлен в должности министра культуры Нижегородской области 1 октября 2013 года. На этой должности он сменил Михаила Грошева, написавшего заявление об уходе по собственному желанию.



СПРАВКА:

Сергей Александрович Горин в 1978 году окончил Горьковскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки по специальности "Баян". В 2001 году окончил Нижегородскую правовую академию по специальности "Юриспруденция". С 1971 — 1972 — преподаватель класса баяна и оркестра Вачской детской музыкальной школы, в 1972 — 1974 — служба в рядах Советской армии, 1974 — 1978 — преподаватель класса баяна и аккордеона музыкальной школы № 10, 1978 — 1979 — инструктор по театрально-зрелищным учреждениям Горьковского областного комитета профсоюза работников культуры, 1979 — 1998 — директор музыкальной школы № 9, 1998 — 2011 — директор департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода, 2011 — 2013 — директор департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода с октября 2013 года — министр культуры Нижегородской области.