Аукцион по продаже доли здания бывшего кинотеатра "Импульс" не состоялся в Нижнем Новгороде в 16-й раз Общество

Здание бывшего кинотеатра Импульс Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Аукцион по продаже доли здания бывшего кинотеатра "Импульс" не состоялся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте национальной электронной площадки.



Торги были назначены на 22 января 2018 года. Администрация планировала реализовать 8/25 долей в праве общей долевой собственности на дом №192 по пр. Гагарина общей площадью 2,888 тысячи кв метров. Начальная цена объекта составляла 30,5 млн рублей (по сравнению с последними торгами стоимость снижена на 18,6% - с 37,5 млн рублей).



Согласно опубликованной информации, торги были признаны не состоявшимися, так как на них не было подано ни одной заявки.



Напомним, что нижегородская администрация намерена предоставлять рассрочку инвесторам с долями в имуществе города при выкупе всего объекта.



Напомним также, что муниципальная доля кинотеатра "Импульс" была включена в прогнозный план приватизации Нижнего Новгорода 16 апреля 2014 года.