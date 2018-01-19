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19 января 2018 13:11  [168] Аукцион по продаже доли здания бывшего кинотеатра "Импульс" не состоялся в Нижнем Новгороде в 16-й раз
Общество

Аукцион по продаже доли здания бывшего кинотеатра "Импульс" не состоялся в Нижнем Новгороде в 16-й раз

19 января 2018 13:11  [168] Общество
Здание бывшего кинотеатра Импульс

Здание бывшего кинотеатра Импульс

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Аукцион по продаже доли здания бывшего кинотеатра "Импульс" не состоялся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте национальной электронной площадки.

Торги были назначены на 22 января 2018 года. Администрация планировала реализовать 8/25 долей в праве общей долевой собственности на дом №192 по пр. Гагарина общей площадью 2,888 тысячи кв метров. Начальная цена объекта составляла 30,5 млн рублей (по сравнению с последними торгами стоимость снижена на 18,6% - с 37,5 млн рублей).

Согласно опубликованной информации, торги были признаны не состоявшимися, так как на них не было подано ни одной заявки.

Напомним, что нижегородская администрация намерена предоставлять рассрочку инвесторам с долями в имуществе города при выкупе всего объекта.

Напомним также, что муниципальная доля кинотеатра "Импульс" была включена в прогнозный план приватизации Нижнего Новгорода 16 апреля 2014 года.

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