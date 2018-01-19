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Экономика

Объем промпроизводства в Нижегородской области вырос на 4,7% по итогам 2017 года

19 января 2018 15:59  [109] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Объем промышленного производства в Нижегородской области вырос на 4,7% по итогам 2017 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата 19 января 2018 года.

Согласно информации, индекс промышленного производства в январе-декабре прошлого года по сравнению с январем-декабрем 2016 года составил 104,7%. В декабре объем промпроизводства снизился на 1,1% по сравнению с декабрем 2016 года, по сравнению с ноябрем 2017 года на 4,1%.

Напомним, министерство промышленности, торговли и предпринимательства прогнозировало рост объемов промышленного производства на 4% по итогам 2017 года. Объемы производства, полагают в министерстве, только в обрабатывающих отраслях зафиксируются на уровне 1,2 трлн рублей.

Напомним также, что в 2016 году регион вышел на 1,2 трлн рублей объемов промышленного производства. Прирост тогда составил 5,5%.

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