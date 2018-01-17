Нижегородский минпром прогнозирует рост объемов производства на 4% по итогам 2017 года Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства прогнозирует рост объемов промышленного производства на 4% по итогам 2017 года. Об этом и.о. министра промышленности Максим Черкасов сообщил на заседании комитета по экономике Заксобрания Нижегородской области 17 января 2017 года.



По его словам, в настоящее время известны результаты работы только за 11 месяцев 2017 года. Индекс промышленного производства в целом составил 104,6%, обрабатывающих производствах — 105%.



"Общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом составил 1,16 трлн рублей, что на 7,3% больше, чем за тот же период 2016 года. По нашей прогнозной оценке, исходя из складывающейся тенденции, объем промпроизводства по итогам 2017 года вырастет более чем на 4%. Аналогичный рост предполагается и в обрабатывающей промышленности", - отметил Черкасов, добавив, что объемы производства только в обрабатывающих отраслях зафиксируются на уровне 1,2 трлн рублей.



Напомним, по итогам 2016 года регион вышел на 1,2 трлн рублей объемов промышленного производства. За 2016 год прирост составил 5,5%.



Напомним также, что врио губернатора Глеб Никитин поставил задачу нарастить объем промпроизводства в Нижегородской области примерно на 20% в 2020 году по сравнению с 2017 годом.