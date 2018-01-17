Последние новости рубрики Экономика
17 января 2018 16:10  [145] Нижегородский минпром прогнозирует рост объемов производства на 4% по итогам 2017 года
16 января 2018 17:16  [513] Минимальная зарплата в Нижегородской области установлена на уровне 10 тысяч рублей в 2018 году
16 января 2018 16:23  [176] Минсельхоз России направит Нижегородской области 178 млн рублей на льготное кредитование аграриев
16 января 2018 12:38  [500] "Адресный перечень объектов, ремонтируемых в рамках подготовки к ЧМ-2018 года, будет прозрачен", - Елизавета Солонченко
15 января 2018 18:00  [496] Облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду более 290 млн рублей на ремонт фасадов к ЧМ-2018
15 января 2018 16:37  [619] "Оклады муниципальных служащих не увеличивались в Нижнем Новгороде в течение двух лет", - Виктор Афонин
15 января 2018 16:23  [246] Комитет по транспорту ЗС НО одобрил освобождение РЖД от налога на инфраструктурные объекты ВСМ
15 января 2018 13:50  [665] Нижний Новгород достиг верхнего предела муниципального долга 1 января 2018 года
15 января 2018 11:12  [190] Инфляция в Нижегородской области составила 3,1% за 2017 год
13 января 2018 11:30  [2092] Нижегородская администрация планирует увеличить на 4% оклады муниципальных служащих
Экономика

Нижегородский минпром прогнозирует рост объемов производства на 4% по итогам 2017 года

17 января 2018 16:10  [145] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства прогнозирует рост объемов промышленного производства на 4% по итогам 2017 года. Об этом и.о. министра промышленности Максим Черкасов сообщил на заседании комитета по экономике Заксобрания Нижегородской области 17 января 2017 года.

По его словам, в настоящее время известны результаты работы только за 11 месяцев 2017 года. Индекс промышленного производства в целом составил 104,6%, обрабатывающих производствах — 105%.

"Общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом составил 1,16 трлн рублей, что на 7,3% больше, чем за тот же период 2016 года. По нашей прогнозной оценке, исходя из складывающейся тенденции, объем промпроизводства по итогам 2017 года вырастет более чем на 4%. Аналогичный рост предполагается и в обрабатывающей промышленности", - отметил Черкасов, добавив, что объемы производства только в обрабатывающих отраслях зафиксируются на уровне 1,2 трлн рублей.

Напомним, по итогам 2016 года регион вышел на 1,2 трлн рублей объемов промышленного производства. За 2016 год прирост составил 5,5%.

Напомним также, что врио губернатора Глеб Никитин поставил задачу нарастить объем промпроизводства в Нижегородской области примерно на 20% в 2020 году по сравнению с 2017 годом.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph