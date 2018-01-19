Нижегородская "Окская судоверфь" начала строительство четвертой несамоходной баржи для ООО "Пола Райз"

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Окская судоверфь" (входит в UCL Holding, Навашино, Нижегородская область) начала строительство четвертой из 10 несамоходных барж для ООО "Пола Райз" (Санкт-Петербург). Об этом на сайте судоверфи сообщается 19 января 2017 года.

Согласно информации, на предприятии состоялась закладка киля судна проекта ROB20.

Напомним, "Окская судоверфь" заключила этот контракт 31 октября 2017 года. Общая сумма по сделке составляет 2,5 млрд. рублей. Заказчиком выступает ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Наливные баржи будут строиться по проекту ROB20. Баржи предназначены для перевозки мазута и нефтепродуктов с температурой вспышки 61º и выше.

Суда будут иметь длину 118,79 м, габаритную ширину 22,80 м, осадку 2,75м и дедвейт при такой осадке в шесть тысяч т. Район эксплуатации барж: реки Белая и Волга. Баржи планируется построить и передать заказчику в первой половине 2018 года.

Напомним также, что сейчас ПАО "Завод Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) строит для ООО "Пола Райз" пять сухогрузных теплоходов проекта RSD59.

СПРАВКА:

АО "Окская судоверфь" —судостроительное предприятие в составе дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Основными направлениями деятельности предприятия являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные среднетоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи.

UCL Holding — международная транспортная группа, консолидирующая ряд российских судоходных, судостроительных, железнодорожных, стивидорных и логистических компаний. В состав группы входят также Северо-Западное и Волжское пароходства, компания "В.Ф. Танкер", судостроительные и логистические активы.