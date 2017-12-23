"Красное Сормово" начало строительство пятого сухогрузного теплохода проекта RSD59 для ООО "Пола Райз" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ПАО "Завод Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) начал 25 декабря 2017 года строительство пятого сухогрузного теплохода проекта RSD59 для ООО "Пола Райз" (Санкт-Петербург).

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе завода, это последнее судно по заключенному в начале 2017 года контракту.

Сухогрузы проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пиломатериалов и круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, контейнеров международного образца, крупногабаритного, длинномерного и тяжеловесного груза, угля и опасных грузов классов 1.4S, 2, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с "Международной конвенцией перевозки опасных грузов".

Напомним также, что еще одно нижегородское предприятие – "Окская судоверфь" (входит в UCL Holding, Навашино) ведет строительство 10 несамоходных барж для ООО "Пола Райз".

СПРАВКА:

АО "Завод "Красное Сормово" – российский судостроительный завод, основан в 1849 году. По данным на конец сентября 2015 года уставный капитал завода составлял 1,498 млрд рублей и разделялся на 374,451 тысячи обыкновенных и 1,123 млрд привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 61,55% голосующих акций принадлежало ГК "Морские и нефтегазовые проекты", 33,53% - АО "Западный центр судостроения".