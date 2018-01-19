Нижегородская администрация планирует разработать "понятные подрядчикам и жителям" правила уборки города Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода планирует разработать долгосрочные правила уборки города. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на главу города Владимира Панова 22 января 2018 года.

Неудовлетворительное состояние дорог он объяснил тем, что в последнее время в Нижнем Новгороде "отсутствовала долговременная система содержания улиц, в том числе из-за недофинансирования работ". Кроме того, часть подрядчиков продемонстрировали свою неэффективность.

"У дорожных предприятий, которые только пришли, возникают закономерные вопросы, как долго они могут работать в городе и стоит ли им закупать дополнительную технику. Поэтому сейчас самое главное определить долгосрочные правила уборки города, понятные подрядчикам и жителям, и уже под это планировать деньги на 2018 год и зиму 2019 года", - приводит слова Панова пресс-служба мэрии. Сроки разработки правил не указываются.

Он также напомнил, облправительство выделило администрации Нижнего Новгорода 1 млрд рублей на содержание дорог в 2018 году. Это, по словам Панова, позволило увеличить число подрядчиков, осуществляющих очистку улиц от снега, и сейчас они работают круглосуточно. За сутки, по данным администрации, происходит от четырех до шести прометаний в каждом районе.

Администрация сообщила, ночью 22 января дорожные службы вывезли с улиц Нижнего Новгорода почти 13 тысяч кубометров снега. Было задействовано 750 дорожных рабочих. Они занимались очисткой тротуаров, остановочных площадок и прибордюрной полосы. На улицах города работало около 300 единиц спецтехники днем и столько же ночью.