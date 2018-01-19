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Экономика

Перечисления Нижегородской таможни в федеральный бюджет в 2017 году выросли на 17,3%

22 января 2018 13:14  [113] Экономика

Перечисления Нижегородской таможни в федеральный бюджет в 2017 году выросли на 17,3% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщается в материалах на сайте Приволжского таможенного управления 22 января 2018 года.

За 12 месяцев 2017 года Нижегородской таможней перечислено в федеральный бюджет 30,687 млрд рублей, из них 199,78 млн рублей составили таможенные платежи, взимаемые при экспорте и 30,161 млрд рублей при импорте товаров.

В декабре 2017 года Нижегородская таможня перечислила в федбюджет 3,029 млрд рублей, что почти на 10% больше, чем в декабре 2016 года. Из них 29,27 млн рублей составили таможенные платежи, взимаемые при экспорте и 2,989 млрд рублей при импорте товаров.

"Нижегородская таможня в части сбора и перечисления таможенных платежей в федеральный бюджет занимает лидирующие позиции среди таможен Приволжского региона", - говорится в сообщении.

Напомним, внешнеторговый оборот в зоне деятельности Нижегородской таможни вырос на 42% за 2017 год по сравнению с аналогичным показателем 2016 года – до 5,3 млрд рублей.

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