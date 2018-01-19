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Бизнес

Совет директоров нижегородского завода "Красное Сормово" намерен прекратить полномочия гендиректора Николая Жаркова

22 января 2018 13:16  [664] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Совет директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" намерен прекратить полномочия генерального директора Николая Жаркова. Об этом говорится в сообщении компании 22 января 2018 года.

Согласно информации, на 24 января назначено заседание, в повестку которого включен вопрос о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа компании, которым является Николай Жарков. Также в этот день совет директоров планирует назначить временного руководителя.

Напомним, 15 ноября 2017 года президент России Владимир Путин вручил Николаю Жаркову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

СПРАВКА:
Николай Сергеевич Жарков родился в Пятигорске 17 ноября 1937 года. В 1961 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "турбиностроение". В том же году начал работать на судостроительном заводе "Красное Сормово". Был строителем судов, старшим строителем судов, заместителем начальника цеха, начальником цеха, заместителем главного инженера, главным инженером. Генеральным директором стал в апреле 1984 года.

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