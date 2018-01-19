Госэкспертиза одобрила скорректированный проект стадиона к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Спорт

Стадион Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госэкспертиза дала положительное заключение на скорректированный проект стадиона к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 22 января 2018 года.

Согласно информации, изучив представленные после доработки материалы, эксперты Главгосэкспертизы пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Предыдущее положительное заключение по объекту было выдано в феврале 2017 года.

В рамках текущей корректировки проекта были уточнены решения по требованиям ФИФА в части зонирования и функционального назначения отдельных помещений, пересмотрены некоторые архитектурно-планировочные и конструктивные решения, технические решения систем инженерного обеспечения. Кроме того, были внесены изменения в отношении технологического оборудования и материалов, обеспечения комплексной безопасности и другие.

Как сообщалось ранее, в середине ноября 2017 года на нижегородском стадионе был завершен монтаж кровли. В январе 2018 года завершился монтаж фасадных мембран.

Напомним также, в Нижнем Новгороде на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют: Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика. Всего здесь пройдет шесть матчей: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.