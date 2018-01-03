Монтаж фасадных мембран завершен на стадионе "Нижний Новгород" Общество

Фото: Стройтрансгаз

Монтаж фасадных мембран завершен на строящемся с чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе "Нижний Новгород". Об этом 11 января 2018 года сообщил сайт welcome2018.com.

Согласно информации, на 44 круглые колонны закреплены ветрозащитные мембраны белого и синего цветов, выполненные из особо прочного материала. "Установленное за поясом из 88 трехгранных колонн волнообразное полотно, визуально отражающее мотивы волжского ветра и речного простора, стало хорошим фоном для восприятия внешнего фасада стадиона", – говорится в сообщении.

Напомним, монтаж мембран был начат 5 декабря 2018 года. Общая площадь фасада составила 9,8 тысячи кв. м. Также ранее сообщалось, что в середине ноября 2017 года на нижегородском стадионе был завершен монтаж кровли.

Напомним также, в Нижнем Новгороде на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют: Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика. Всего здесь пройдет шесть матчей: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.