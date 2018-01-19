БК "Нижний Новгород" уступил московскому "ЦСКА" в игре Лиги ВТБ 22 января Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" уступил московскому "ЦСКА" в игре Единой лиги ВТБ 22 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Как сообщает пресс-служба БК "НН", решающий момент встречи между ЦСКА и "Нижним Новгородом" произошел буквально сразу после запуска игрового времени - самый результативный игрок черно-белых Стеван Еловац успел провести на паркете всего полторы минуты и даже отметился попаданием со средней дистанции, но из-за неудачного приземления повредил голеностоп и вынужден был сесть на скамейку до конца матча.

Первая четверть завершилась со счётом 25:19 в пользу москвичей, во втором отрезке после активной борьбы разница в счёте ещё немного увеличилась - 47:39. "Третья четверть у "Нижнего" не задалась: ЦСКА блокировал любые попытки гостей прорваться к собственному кольцу, да и Зорану Лукичу приходилось выпускать самых молодых игроков своей обоймы, чтобы дать отдых опытным. И все же третий отрезок запомнился отличным трехочковым попаданием Георгия Жбанова – первым за два сезона в Единой Лиге ВТБ. Под занавес матча преимущество ЦСКА выражалось в двухзначных числах, однако БК "НН" борьбу не бросал. Даже когда с пятыми фолами сели Дмитрий Узинский и Владимир Веремеенко, команду за собой вел Петр Губанов, набравший в заключительной четверти 12 очков", - говорится на сайте нижегородского клуба.

Матч завершился со счётом 97:80. Несмотря на поражение, игроки "Нижнего Новгорода" отметились личными рекордами: Владимир Веремеенко оформил первый "дабл-дабл" за "Нижний" в Единой Лиге ВТБ, Дмитрий Узинский обновил собственные показатели в Лиге - 13 очков - пять забитых мячей из шести с игры, Георгий Жбанов в матче с ЦСКА впервые отметился дальним попаданием в Лиге ВТБ.

"Поздравляю ЦСКА с победой, в этом матче была видна разница команд в классе. К сожалению, мы сразу потеряли Еловаца, к тому же, я по рекомендациям врачей ограничивал время других игроков. Не могу никого упрекнуть за отсутствие самоотдачи. К одному-двум игрокам претензии были, но мы оставим их за дверями раздевалки. Если посмотреть на статистику, бросается в глаза соотношение наших потерь к перехватам. Мы позволили ЦСКА набирать много легких очков, такая команда сразу наказывает за ошибки", - прокомментировал итоги игры главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич.

Следующую игру нижегородский клуб проведёт 24 января с БК "Катайа" в Финляндии.

Напомним, что в предыдущем матче 17 января БК "НН" проиграл французскому клубу "Ле Портель" со счётом 72:79.