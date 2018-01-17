БК "Нижний Новгород" проиграл французскому "Ле Портель" со счётом 72:79 Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" проиграл французскому клубу "Ле Портель" со счётом 72:79 в матче, состоявшемся 17 января 2018 года во Франции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первая половина игры завершилась со счётом 40:28 в пользу "Ле Портель". Под конец второй половины матча нижегородцы приблизились в счёте к противнику - 52:57. "Последний и самый важный шанс "Нижний" получил, когда оставалось чуть больше минуты игрового времени. Александр Захаров попал дальний и сделал счет 73:70, после чего нашей команде пришлось фолить, чтобы получить возможность на полноценную атаку. "Ле Портель" со штрафными справился, а вот "НН" ошибся при выносе мяча и не смог побороться в концовке. Итоговый счёт - 79:72", - говорится в пресс-релизе.

"Сегодняшний матч был проигран еще в первой половине. Мы дали "Ле Портелю" набрать 47 очков, что совершенно недопустимо в случае, если хотим взять важную игру. Вторая половина прошла иначе. Уже в третьей четверти мы показали, что способны сыграть то, о чем договаривались перед матчем. К сожалению, догонялки с соперником отняли слишком много энергии, из-за чего в ключевой момент мы промазали открытые броски и приняли неправильные решения в фазе атаки. Шанс на победу был хороший, но мы им не воспользовались", - прокомментировал главный тренер БК "НН" Зоран Лукич.

Следующую игру нижегородцы проведут на выезде с московским ЦСКА 22 января.

Напомним, что в предыдущем матче 14 января БК "НН" проиграл казанскому "Униксу".