Экс-глава администрации Б.Козино Нижегородской области осужден на 3,5 года условно за незаконное взимание платы с торговцев на AFP Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший глава администрации р.п. Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области осужден на 3,5 года лишения свободы условно за незаконное взимание платы с уличных торговцев на фестивале электронной музыки и технологий Alfa Future People в 2016 году.

Как сообщила 23 января 2018 года объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, судом было установлено, что бывший глава администрации муниципалитета в нарушение действующего законодательства заключил с одной из компаний соглашение о безвозмездном оказании услуг, незаконно передав обязательства по организации предоставления торговых мест на территории поселка. Соглашение было оформлено на время проведения международного фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People 2016 с 22 по 24 июля.

В результате действий экс-главы администрации индивидуальным предпринимателям причинен был материальный ущерб. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч.1 ст.169 УК РФУК РФ (неправомерный отказ в выдаче специального разрешения на осуществление определенной деятельности)

Кроме лишения свободы, экс-глава администрации также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года. Также судом взыскано с бывшего чиновника в счет возмещения материального ущерба в пользу нескольких физлиц и организаций в общей сложности 180 тысяч рублей.

Согласно информации на сайте муниципального образования р. п. Большое Козино, во время проведения фестиваля Alfa Future People в 2016 году главой администрации являлся Дмитрий Скоробогатов.