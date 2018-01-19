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Общество

Администрация Лысковского района Нижегородской области намерена направить 3,5 млн рублей на проект Дома культуры в с. Валки

24 января 2018 11:11  [93] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Лысковского района Нижегородской области намерена направить 3,5 млн рублей на разработку проекта Дома культуры в селе Валки. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 23 января 2018 года.

Согласно информации, аукцион на право выполнения данных работ назначен на 12 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 572 тысячи рублей. Источник финансирования – бюджет Лысковского района.

Планируется, что Дом культуры будет рассчитан на 180 человек. Проектом должны быть предусмотрены зрительный зал со сценой, кабинеты администрации, кружковые, помещение для артистов, кинопроекционная, вестибюль, фойе, гардероб, раздельные санузлы, санузлы для инвалидов. Работы должны быть выполнены за 105 дней с момента заключения контракта.

Напомним, правительство Нижегородской области выделит 72 млн рублей на строительство четырех Домов культуры в регионе в 2018 году. Объекты планируется построить в п. Дубрава Дальнеконстантиновского района, д. Черномуж Шарангского района, п. Шеманиха Краснобаковского района и с. Кочетово Сеченовского района.

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