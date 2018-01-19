Роман Воробьев возглавил департамент лесного хозяйства Нижегородской области Политика

Роман Воробьев Фото: ННТВ

Роман Воробьев назначен директором департамента лесного хозяйства Нижегородской области 23 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.



Согласно информации, соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Глеб Никитин. Ранее Роман Воробьёв занимал должность заместителя директора департамента.

Новый руководитель департамента приступил к работе с 23 января.

Напомним, что предыдущий директор регионального деплесхоза Николай Горелов в мае 2016 года был арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации следствия, им были нарушены нормы законодательства при выращивании посадочного материала для устранения последствий лесных пожаров в 2010 году.

По информации на сайте, и.о. директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области до 23 января 2018 года был Юрий Сычев.

Напомним также, что 15 января Глеб Никитин утвердил новую структуру нижегородского правительства.

СПРАВКА:

Роман Алексеевич Воробьев родился в 1988 году в Ковернинском районе Нижегородской области. Получил высшее образование, кандидат биологических наук



Начинал трудовой путь инженером по лесовосстановлению. Прошел путь от главного специалиста до начальника отдела государственной политики и регулирования в области управления лесами и лесоустройства в департаменте госполитики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России. Работал заместителем начальника управления делами в Федеральном агентстве лесного хозяйства.