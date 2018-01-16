Глава Нижегородской области разделил на два блока ранее курируемые замгубернатора по внутренней политике подразделения Политика

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин разделил на два блока ранее курируемые замгубернатора по внутренней политике подразделения. Копия документа с новой структурой правительства региона находится в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Как сообщалось ранее, 15 января Глеб Никитин увеличил число своих заместителей до восьми: семь заместителей и вице-губернатор. В ведении последнего (и.о. вице-губернатора на сегодняшний день Евгений Люлин) - семь подразделений: добавлено управление по труду и занятости населения, при этом министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений реорганизовано и передано замгубернатору, курирующему финансово-экономический блок. Этот же заместитель будет отвечать за министерство информационных технологий и связи, которое ранее подчинялось напрямую губернатору и также отвечало за СМИ.

Глеб Никитин разделил на два блока ранее курируемые замгубернатора по внутренней политике (Романом Антоновым) подразделения. В блок одного из замгубернаторов войдет министерство внутренней региональной политики, министр правительства – полномочный представитель губернатора в Законодательном собрании, государственно-правовой департамент, управление информационной политики и взаимодействия со СМИ, управление по обеспечение деятельности мировых судей. Второй будет отвечать за аппарат правительства, департамент региональной безопасности, комитет по делам архивов, главное управление записи актов гражданского состояния, управление внутреннего аудита (новое подразделение), управление делами правительства и развития кадрового потенциала (ранее управление напрямую подчинялось губернатору, "развитие кадрового потенциала" в его обязанности не входило).

На два блока также разделены министерства, ранее подчинявшиеся заму по соцполитике (Дмитрию Сватковскому). В ведение одного заместителя отойдет министерство социальной политики, министерство образования, науки и молодежной политики и министерство здравоохранения, в ведение другого - министерство культуры, министерство спорта и департамент развития туризма и народных художественных промыслов (новое подразделение).

Замгубернатора по строительному блоку будет курировать почти те же подразделения, что и раньше (на сегодняшний день эти обязанности исполняет Антон Аверин): реорганизуют только департамент градостроительной деятельности – в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций, кроме того, в ведение этого зама перейдет управление госохраны объектов культурного наследия. Блок зама по ЖКХ (Александр Байер) также не сильно меняется: из пяти подразделений остается четыре – из структуры правительства исключается инспекция административно-технического надзора.

Всего подразделений в новой структуре правительства – 38, на два больше, чем в предыдущей.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в правительстве Нижегородской области, кадровый персональный состав в соответствии с новой структурой правительства в настоящее время находится в стадии формирования и будет предоставляться по мере назначений.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 15 января 2018 года утвердил новую структуру областного правительства.

Напомним, что врио губернатора Глеб Никитин был назначен 26 сентября 2017 года вместо досрочно ушедшего в отставку Валерия Шанцева. С момента его назначения со своих постов ушли: руководитель пресс-службы Роман Скудняков, министр транспорта Александр Герасименко перешел на работу заместителем главы администрации Нижнего Новгорода.

10 января 2018 года Глеб Никитин назначил на должность управляющего делами Андрея Бетина, а также на должность и.о. министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Сергея Баринова. И.о. министра информационных технологий и связи назначен Сергей Ефимов. Он сменил на этом посту Сергея Кучина. Также врио губернатора подписал распоряжение о назначении и.о. министра здравоохранения Антона Шаклунова.