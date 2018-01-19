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Экономика

Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3% по итогам 2017 года

24 января 2018 17:04  [107] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3% по итогам 2017 года по сравнению с показателем за 2016 год. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата 24 января 2018 года.

Согласно информации, в январе-декабре 2017 года общий оборот розничной торговли по региону составил 696,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103% к соответствующему периоду предыдущего года.

Оборот оптовой торговли по Нижегородской области составил 1 трлн 328,5 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем в январе-декабре 2016 года. Объем платных услуг, оказанных населению региона, за год составил 167,6 млрд рублей. Это на 0,8% больше показателя прошлого года.

Напомним, в первом полугодии 2017 года оборот розничной торговли вырос на 0,4% - до 337,1 млрд рублей.

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