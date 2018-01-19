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Общество

МП "Инженерные сети" заявило о необходимости 40 млн рублей на строительство новых сетей освещения в Нижнем Новгороде

24 января 2018 17:57  [841] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

МП "Инженерные сети" заявило о необходимости 40 млн рублей на строительство новых сетей освещения в Нижнем Новгороде. Об этом заявил директор муниципального предприятия (МП) "Инженерные сети" Алексей Бебенин на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 24 января 2018 года.

По его словам, "очень много обращений в МП связаны не с нарушением работы сетей, а с тем, что наружного освещения в некоторых микрорайонах нет и не было исторически".

"Мы своими силами с этой проблемой не справимся, необходимо выделять финансирование для строительства новых сетей. На сегодняшний день нами сформирован предварительный перечень территорий, которые необходимо поставить на проектирование и строительство в первую очередь. Общая сумма по этому перечню – 40 млн рублей", - рассказал директор МП.

Напомним, в апреле 2017 года в горадминистрации заявили о планах по модернизации уличного освещения за счет муниципально-частного партнерства (МЧП). Отметим, что в настоящее время вопросами освещения в Нижнем Новгороде занимается МП "Инженерные сети".

Напомним также, что в бюджете города на 2017 год на уличное освещение было заложено 200 млн рублей, на 2018 год – 233 млн рублей.

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