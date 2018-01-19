ФК "Олимпиец" встретится с петербургским ФК "Зенит 2" в первом матче на стадионе "Нижний Новгород" Спорт

ФК Олимпиец встретится с петербургским ФК Зенит 2 в первом матче на стадионе Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский футбольный клуб (ФК) "Олимпиец" встретится с петербургским ФК "Зенит 2" в первом матче на стадионе "Нижний Новгород". Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 24 декабря 2018 года.

Согласно информации, проведение первого матча на достраивающемся стадионе запланировано на 15 апреля 2018 года.

"Подготовка к Чемпионату мира выходит на финишную прямую. Мы плавно переходим от строительства объектов к их эксплуатации. Впереди тестовые мероприятия на стадионе. Все сроки мы должны неукоснительно соблюдать, какие-либо срывы абсолютно непростительны, и такая работа требует ежедневного контроля", - приводятся в сообщении слова врио главы Нижегородской области Глеба Никитина.

Матч будет проходить в рамках тестовых испытаний стадиона. Еще два тестовых матча "Олимпиец" проведет 28 апреля с ФК "Ротор" (Волгоград) и 6 мая с ФК "Луч Энергия" (Владивосток).

По данным регионального минспорта, загрузка арены в эти дни будет идти по нарастающей: 15 апреля – 15 тысяч человек или 30% от вместимости стадиона, 28 апреля – 22 тысячи человек (50% от вместимости стадиона), 6 мая – более 36 тысяч человек (80% от вместимости стадиона). Билетная программа будет утверждена позднее.

Как отметил и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский, тестовые мероприятия позволяет смоделировать ситуацию, в которой все службы окажутся в дни чемпионата.

"На примере этих трех игр с постепенным увеличением количества зрителей мы должны отработать все вопросы, связанные с проведением футбольных матчей. Это комплексная работа стадиона, проход болельщиков на стадион в соответствии с требованиями силовых структур, сервисы для зрителей и клиентских групп, подготовка контролеров-распорядителей и волонтеров, работа транспортной инфраструктуры. Проведение тестовых мероприятий позволит получить необходимый опыт для успешного проведения чемпионата, чтобы стадион и город были полностью готовы к приему гостей", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, в середине ноября 2017 года на нижегородском стадионе был завершен монтаж кровли. В январе 2018 года завершился монтаж фасадных мембран.

Напомним также, в Нижнем Новгороде на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют: Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика. Всего здесь пройдет шесть матчей: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.