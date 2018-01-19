Депутаты ЗС НО одобрили передачу ФСБ оборудования для усиления безопасности на период ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили передачу ФСБ оборудования для усиления безопасности на период ЧМ, приобретенного за счет областных средств. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 25 января 2018 года.



Изменения в закон об осуществлении права госсобственности Нижегородской области приняты в двух чтениях. Согласно документу, специализированное оборудование, программное обеспечение, системы хранения данных и серверов, направленные на развитие сегмента фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, будут переданы сначала в безвозмездное пользование ФСБ, а после ЧМ - в федеральную собственность.



Как ранее отмечал председатель комитета по имуществу Заксобрания Андрей Тарасов, оборудование передается силовым структурам для того, чтобы они несли бремя содержания этого имущественного комплекса.



Напомним, правительство Нижегородской области намерено направить более 600 млн рублей на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде.