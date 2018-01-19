Генсовет в феврале рассмотрит вопрос об отставке Александра Шаронова с поста и.п. секретаря НРО "Единой России"

Александр Шаронов
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Генеральный совет "Единой России" рассмотрит вопрос сложения Александром Шароновым полномочий и.п. секретаря НРО "ЕР". Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил источник в партии 25 января 2018 года.
По словам собеседника агентства, данный вопрос планируется рассмотреть в феврале 2018 года. Источник также подтвердил информацию, что на данный пост рассматривается депутат Госдумы РФ Денис Москвин.
Сам Шаронов также подтвердил информацию о своей отставке, но от комментариев воздержался.
Напомним, что Александр Шаронов был назначен исполняющим полномочия секретаря нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" в начале декабря 2017 года, сменив Вадима Булавинова.
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