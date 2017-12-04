Последние новости рубрики Политика
05 декабря 2017 10:22  [2] Александр Шаронов назначен и.п. секретаря НРО партии "Единая Россия"
04 декабря 2017 18:08  [378] Количество уволенных из-за утраты доверия чиновников в ПФО за девять месяцев 2017 года выросло в пять раз
04 декабря 2017 16:55  [232] Комиссия по бюджету отложила обсуждение кандидатуры на пост зампредседателя КСП Нижнего Новгорода
04 декабря 2017 16:21  [1191] И.п. секретаря НРО "Единой России" Вадим Булавинов подал заявление о сложении полномочий
04 декабря 2017 15:18  [266] Открытие штаба Ксении Собчак в Нижнем Новгороде перенесено на 6 декабря
03 декабря 2017 17:36  [1428] "Если факт вождения в нетрезвом виде подтвердится документально, человек должен нести ответственность", - Глеб Никитин
01 декабря 2017 19:07  [693] Суд продлил арест экс-главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 февраля
01 декабря 2017 17:20  [586] Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ
01 декабря 2017 13:50  [212] Партия "Единая Россия" отмечает 16-летие 1 декабря
01 декабря 2017 11:52  [367] Ксения Собчак откроет свой предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 5 декабря
Политика

Александр Шаронов назначен и.п. секретаря НРО партии "Единая Россия"

05 декабря 2017 10:22  [2] Политика
Александр Шаронов

Александр Шаронов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Александр Шаронов назначен исполняющим полномочия секретаря нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба партии 5 декабря 201 года.

Согласно информации, данное решение было принято на заседании президиума генсовета партии, которое состоялось 4 декабря в Москве.

Также на заседании было принято решение приостановить полномочия и.п. секретаря НРО Вадима Булавинова. "Исполнение полномочий секретаря возложено на члена президиума регионального политического совета партии Александра Шаронова", - сообщили в "ЕР".

Напомним, что 4 декабря сообщалось, что и.п. секретаря НРО "Единой России" Вадим Булавинов подал заявление о сложении полномочий.

Напомним также, что 1 декабря в нижегородских СМИ появилась информация об инциденте с участием Булавинова, что он в нетрезвом виде управлял автотранспортным средством. "В "Единой России" ждут официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов. Сам Булавинов в настоящее время находится в больнице с сердечным приступом", - отмечается в пресс-релизе.

При этом по данным помощника депутата, 1 декабря Булавинов был доставлен в больницу в предынсультном состоянии. Согласно информации, приступ произошел, когда депутат возвращался домой с работы. "После проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено", - сообщал помощник.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph