Александр Шаронов назначен и.п. секретаря НРО партии "Единая Россия" Политика

Александр Шаронов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Александр Шаронов назначен исполняющим полномочия секретаря нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба партии 5 декабря 201 года.

Согласно информации, данное решение было принято на заседании президиума генсовета партии, которое состоялось 4 декабря в Москве.

Также на заседании было принято решение приостановить полномочия и.п. секретаря НРО Вадима Булавинова. "Исполнение полномочий секретаря возложено на члена президиума регионального политического совета партии Александра Шаронова", - сообщили в "ЕР".

Напомним, что 4 декабря сообщалось, что и.п. секретаря НРО "Единой России" Вадим Булавинов подал заявление о сложении полномочий.

Напомним также, что 1 декабря в нижегородских СМИ появилась информация об инциденте с участием Булавинова, что он в нетрезвом виде управлял автотранспортным средством. "В "Единой России" ждут официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов. Сам Булавинов в настоящее время находится в больнице с сердечным приступом", - отмечается в пресс-релизе.

При этом по данным помощника депутата, 1 декабря Булавинов был доставлен в больницу в предынсультном состоянии. Согласно информации, приступ произошел, когда депутат возвращался домой с работы. "После проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено", - сообщал помощник.