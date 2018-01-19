Михаил Першин назначен врио гендиректора "Завода "Красное Сормово" вместо покинувшего пост Николая Жаркова Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Николай Жарков покинул пост генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово". Об этом говорится в решении совета директоров общества, опубликованном 25 января 2018 года.

Согласно информации, врио генерального директора завода назначен Михаил Першин, который занимал пост исполнительного директора предприятия.

Напомним, 15 ноября 2017 года президент России Владимир Путин вручил Жаркову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Напомним также, генеральный директор Группы "Морские и нефтегазовые проекты" (МНП) Дмитрий Хритин в январе был избран председателем совета директоров ПАО "Завод "Красное Сормово". На этом посту он сменил Евгения Завгороднего.

СПРАВКА:

Николай Сергеевич Жарков родился в Пятигорске 17 ноября 1937 года. В 1961 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "турбиностроение". В том же году начал работать на судостроительном заводе "Красное Сормово". Был строителем судов, старшим строителем судов, заместителем начальника цеха, начальником цеха, заместителем главного инженера, главным инженером. Генеральным директором стал в апреле 1984 года.