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Бизнес

Дмитрий Хритин избран председателем совета директоров нижегородского "Завода "Красное Сормово"

15 января 2018 15:02  [322] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Генеральный директор Группы "Морские и нефтегазовые проекты" (МНП) Дмитрий Хритин избран председателем совета директоров ПАО "Завод "Красное Сормово". Об этом группа МНП сообщила 15 января 2018 года.

Согласно информации, заседание совета директоров общества состоялось 26 декабря 2017 года.

В пресс-службе "Красного Сормова" сообщили НИА "Нижний Новгород", что до этого пост председателя директоров общества занимал Евгений Загородний.

По данным на 31 декабря 2017 года в совет директоров завода входят: Вячеслав Господинов, Александр Дронов, Вадим Зубанов, Евгений Загородний, Маргарита Туркова, Николай Жарков и Дмитрий Хритин.

СПРАВКА:
Завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) основан в 1849 году. Предприятие специализируется на выпуске судов коммерческого флота. Уставный капитал ПАО "Завод "Красное Сормово" составляет 1 млрд 551 млн 934 тысячи рублей. АО "Западный центр судостроения" контролирует 32.36% уставного капитала завода, группа компаний "Морские и нефтегазовые проекты" - 59.47%.

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