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Политика

Арсений Дряхлов, Андрей Чертков и Максим Черкасов переназначены на посты министров в нижегородском правительстве

25 января 2018 12:19  [298] Политика
Андрей Чертков

Андрей Чертков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Арсений Дряхлов, Андрей Чертков и Максим Черкасов переназначены на посты министров в нижегородском правительстве. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в Нижегородском кремле.

Согласно информации, 25 января 2018 года врио губернатора Глеб Никитин подписал указы о назначении Дряхлова министром экологии и природных ресурсов, Черткова – министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Черкасова – министром промышленности, торговли и предпринимательства.

Напомним также, что вчера Ольга Сулима была переназначена министром финансов, Игорь Норенков – министром экономического развития и инвестиций.

Как сообщалось ранее, в январе 2018 года Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства.

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