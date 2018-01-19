Арсений Дряхлов, Андрей Чертков и Максим Черкасов переназначены на посты министров в нижегородском правительстве Политика

Андрей Чертков Фото: НИА "Нижний Новгород"

Арсений Дряхлов, Андрей Чертков и Максим Черкасов переназначены на посты министров в нижегородском правительстве. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в Нижегородском кремле.

Согласно информации, 25 января 2018 года врио губернатора Глеб Никитин подписал указы о назначении Дряхлова министром экологии и природных ресурсов, Черткова – министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Черкасова – министром промышленности, торговли и предпринимательства.

Напомним также, что вчера Ольга Сулима была переназначена министром финансов, Игорь Норенков – министром экономического развития и инвестиций.

Как сообщалось ранее, в январе 2018 года Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства.