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Политика

Ольга Сулима и Игорь Норенков переназначены на своих постах в нижегородском правительстве

24 января 2018 14:51  [1572] Политика
Игорь Норенков

Игорь Норенков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Ольга Сулима и Игорь Норенков переназначены на своих постах в правительстве Нижегородской области. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в региональном правительстве 24 января 2018 года.

По словам собеседника агентства, указами врио губернатора Глеба Никитина чиновники переназначены без приставки "и.о.": Ольга Сулима – министром финансов, Игорь Норенков – министром экономического развития и инвестиций.

Напомним, Ольга Сулима заняла данный пост в мае 2008 года. Игорь Норенков был назначен министром экономики в январе 2016 года.

Напомним также, что 19 января 2018 года врио губернатора подписал указ о переназначении и.о. министра социальной политики региона Андрея Гнеушева.

Новую структуру нижегородского правительства Глеб Никитин утвердил 15 января 2018 года.

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