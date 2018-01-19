Ольга Сулима и Игорь Норенков переназначены на своих постах в нижегородском правительстве Политика

Игорь Норенков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Ольга Сулима и Игорь Норенков переназначены на своих постах в правительстве Нижегородской области. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в региональном правительстве 24 января 2018 года.



По словам собеседника агентства, указами врио губернатора Глеба Никитина чиновники переназначены без приставки "и.о.": Ольга Сулима – министром финансов, Игорь Норенков – министром экономического развития и инвестиций.



Напомним, Ольга Сулима заняла данный пост в мае 2008 года. Игорь Норенков был назначен министром экономики в январе 2016 года.



Напомним также, что 19 января 2018 года врио губернатора подписал указ о переназначении и.о. министра социальной политики региона Андрея Гнеушева.



Новую структуру нижегородского правительства Глеб Никитин утвердил 15 января 2018 года.