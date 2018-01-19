Нижегородский бумкомбинат "Волга" планирует в 2018 году увеличить производство бумаги на 8,5% Бизнес

Фото: Бумкомбинат Волга

АО "Волга" (Балахна, Нижегородская область) планирует в 2018 году увеличить производство бумаги на 8,5%. Об этом пресс-служба общества комбината сообщила 25 января 2018 года.

Согласно информации, в 2018 году предприятие планирует изготовить 235,1 тысячи тонн бумаги.

"Прошлый год мы отработали на отлично. Об этом говорит, в первую очередь, тот факт, что в феврале 2017 года нам удалось наладить выпуск нового на мировом рынке продукта: газетной бумаги из 100% термомеханической массы пониженной плотности 40 г/м2. А в декабре прошлого года эта продукция вошла в 100 лучших товаров России", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по производству "Волги" Андрея Гурылева.

По его словам, в 2017 году комбинат произвел сверх плана 494 тонны бумаги.

"В настоящее время мы ведем переговоры с компаниями-производителями бумагоделательного оборудования для увеличения объемов производства термомеханической массы и запуска бывшего узла сортирования отходов древесномассного цеха с последующим запуском бумагоделательной машины №5. Ее тестовый запуск мы планируем осуществить этим летом, чтобы провести диагностику оборудования, находящегося в длительном простое", - сказал Гурылев.

Кроме того, в сообщении говорится, что в конце января запланировано провести на бумагоделательной машине №8 опытную выработку небеленой газетной бумаги, которая сегодня востребована на китайском рынке. "Какие из этих и других проектов нам удастся осуществить в текущем году – покажет время", - резюмировал Гурылев.

Напомним также, что бумкомбинат "Волга" снизил чистую прибыль за девять месяцев 2017 года в 3,3 раза.

СПРАВКА:

Целлюлозно-бумажный комбинат "Волга" основан в Балахнинском районе. Предприятие выпускает газетную бумагу. Уставный капитал общества составляет 1 млрд 121 млн 839 тысяч рублей. Кипрская компания с ограниченной ответственностью "Нижний Ньюспринт Холдингз Лимитед" распоряжается 98.98% акций бумкомбината.