Бюджет Нижегородской области 2017 года исполнен с профицитом в 304 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Бюджет Нижегородской области 2017 года исполнен с профицитом в 304 млн рублей. Об этом сообщается на сайте министерства финансов региона 25 января 2018 года.



Согласно информации, сложившийся по итогам прошлого года профицит областного бюджета зафиксирован впервые.



"По итогам исполнения областного бюджета за 2017 год были выполнены все условия соглашений, заключенных в 2015-2017 годах правительством Нижегородской области с минфином России при получении бюджетных кредитов из федерального бюджета, в части снижения объема государственного долга, в том числе рыночных долговых обязательств", - отмечает минфин.



Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам составило за 2017 год 63,5%, при установленном уровне не выше 64%, в том числе отношение государственного долга в виде обязательств по коммерческим кредитам и государственным ценным бумагам составило 45,8% при установленном уровне не выше 48%.



Напомним, бюджет на 2017 года при принятии его депутатами предусматривал профицит в объеме 1,7 млрд рублей, однако уже в марте он стал дефицитным. При этом министр финансов области Ольга Сулима называла этот дефицит "техническим" и заверяла, что по итогам года сложится профицит.



Напомним также, что госдолг области снизился на 3% за 2017 год и составил 6 млрд 26 млн рублей.