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Политика

Депутат ЗС НО от ЛДПР Владислав Атмахов получил уведомление от полиции об отсутствии у него гражданства РФ

26 января 2018 11:10  [828] Политика
Владислав Атмахов

Владислав Атмахов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области от ЛДПР Владислав Атмахов получил уведомление от полиции об отсутствии у него гражданства России. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил депутат Госдумы от Нижегородской области Александр Курдюмов (ЛДПР) 26 января 2018 года.

На странице в соцсети Курдюмов разместил фотографию отсканированного уведомления, подписанного начальником управления по вопросам миграции, полковником полиции Владимиром Лохиным. В письме говорится, что на основании заключения ГУ МВД России от 20 января 2018 года Владислав Атмахов гражданином России не является, в связи с чем ранее выданные ему паспорта "признаны выданными в нарушение порядка".

"Разъясняем, что граждане бывшего СССР, прибывшие в РФ до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства РФ, не имеющие гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", - говорится в уведомлении.

Курдюмов напомнил, что родившийся в 1972 году в Казахстане Атмахов на территории России проживает с 1989 года, работал в ГУ МВД, четыре раза избирался депутатом разных уровней. Действия полиции Александр Курдюмов считает неправомерными.

Напомним также, что Владислав Атмахов участвовал в конкурсе по избранию главы Нижнего Новгорода 12 января 2018 года, однако на итоговое голосование его кандидатура выдвинута не была.

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Теги:
ЛДПР МВД
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