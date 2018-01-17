Депутат Госдумы РФ Владимир Панов избран главой Нижнего Новгорода Политика

Владимир Панов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутат Госдумы РФ Владимир Панов избран главой Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 17 января 2018 года.

По итогам тайного голосования депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов получил 41 голос депутатов, за главу администрации г.о. Шахунья Романа Кошелева проголосовали два депутата.

Напомним, конкурс по избранию главы города прошел 12 января 2018 года. Из трех кандидатов на конкурс не был допущен только депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов. По его мнению, это обоснованно "чисто политически".

Напомим также, что изначально документы подал также начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов, однако позднее сам же отозвал свою кандидатуру с конкурса. Самовыдвижение порядком проведения конкурса не предусмотрено, кандидатуры на пост мэра могли предлагать только глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа.

СПРАВКА:

Владимир Александрович Панов родился 10 октября 1975 года в г. Горький. В 1997 году окончил экономический факультет ННГУ им. Лобачевского. Кандидат экономических наук. Являлся председателем совета директоров минераловатного завода России ОАО "Минвата", а также владельцем сети Milo Group. С 2004 по 2016 год был совладельцем ЗАО "Кофебук", в 2007-2014 годах - председателем совета директоров ООО "Строительные материалы".

В 2006-2007 годах Панов являлся главой МСУ г.Кстово. При нем в декабре 2006 года четверо депутатов кстовской Гордумы объявили о снятии с себя полномочий, и Гордума лишилась кворума. Нижегородский облсуд принял решение о неправомочности Думы Кстова в связи с выходом из нее депутатов. Решение областного суда оставил в силе Верховный суд РФ. В отсутствие кворума представительный орган власти не мог продолжать свою деятельность и был распущен с последующим назначением перевыборов.

С 2010-го по 2016-й год являлся депутатом Думы Нижнего Новгорода, в 2016 году был избран депутатом Госдумы РФ. С 2015 года — председатель регионального отделения ООО "Опора России". До декабря 2017 года был членом генерального совета партии "Единая Россия".