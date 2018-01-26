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Общество

Более 200 многодетных семей Нижнего Новгорода ждут землю под ИЖС по данным на начало 2018 года

26 января 2018 13:48  [175] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Более 200 многодетных нижегородских семей ожидают предоставления земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по данным на начало 2018 года. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно приказу комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) "Об утверждении списков многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков", в список многодетных с тремя-пятью детьми, которые могут претендовать на земельные участки под ИЖС, значатся 216 семей. 121 из них стоит на учете с 2014 года.

В список многодетных, имеющих право на участок для дачного хозяйства, входят 206 семей, 47 семей могут претендовать на участки для ведения личного подсобного хозяйства.

В департаменте строительства НИА "Нижний Новгород", в свою очередь, уточнили, что в марте 2017 года инвестсовет при губернаторе Нижегородской области одобрил предоставление МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" участка ориентировочной площадью 30 га, расположенного в 300 м на север от д. Ивонькино Ситниковского сельсовета г.о.г. Бор Нижегородской области.

"Администрации Нижнего Новгорода рекомендовано в срок до 1 февраля 2018 года обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории. На данный земельный участок проведены мероприятия по постановке на кадастровый учет и внесены изменения в правила землепользования и застройки г.о. Бор", - добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует выделить 200 участков многодетным семьям в г. Бор в 2019 году.

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