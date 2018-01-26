Более 16 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области с 15 по 21 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 16 тысяч случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Нижегородской области с 15 по 21 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 26 января.

Согласно информации, за минувшую неделю в области зафиксировано более 16 тысяч заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), из них более 10 тысяч – дети до 14 лет. "Эпидемиологические пороги не превышены. Вирусы гриппа при обследовании заболевших не определяются", - заявили в управлении.

Как сообщили в ведомстве, также в регионе отмечен прогнозируемый рост заболеваемости среди школьников, "в связи с чем стали активно применяться ограничительные меры в форме приостановления образовательной деятельности". Так, по уточнённым данным управления Роспотребнадзора на 26 января, на карантин полностью закрыта школа в Кулебакском районе, а также ещё 15 школ и 16 детских садов области.

Напомним, что по данным на 24 января на карантин были частично закрыты девять школ и 12 детских садов в регионе.