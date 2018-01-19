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Общество

Девять школ и 12 детсадов частично закрыты на карантин в Нижегородской области по данным на 24 января

26 января 2018 12:26  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девять школ и 12 детских садов частично закрыты на карантин по ОРВИ в Нижегородской области по данным на 24 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского управления ГОЧС.

Согласно информации, в целях недопущения распространения респираторных инфекций в образовательных учреждениях региональным управлением Роспотребнадзора полностью приостановлен учебный процесс в школе г.о. г. Кулебаки. Также приостановлена учёба в 48 классах восьми школ региона, частично закрыты 15 групп в 12 МДОУ.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным инфекциям (ОРВИ) за неделю с 15 по 21 января стабильная. Отмечается прогнозируемый рост заболеваемости ОРВИ среди школьников. Вирусы гриппа на территории области не определяются", - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что по прогнозам управление Роспотребнадзора, в осенне-зимний период 2017-2018 годов в Нижегородской области ожидается вирус гриппа H1N1 "Мичиган".

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