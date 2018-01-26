Почти на 9% подорожал бензин в Нижнем Новгороде за 2017 год Экономика

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Почти на 9% подорожал бензин в Нижнем Новгороде с января 2017 года по январь 2018 года. Данные о стоимости моторного топлива размещены на сайте Росстата.



Согласно информации, по состоянию на 22 января 2018 года средняя цена за литр бензина составляет 39,82 рубля. Это на 8,8% больше, чем на начало 2017 года.



Стоимость бензина АИ-92 в Нижнем Новгороде по последним данным составляет 37,84 рубля, бензина АИ-95 – 40,64 рубля, АИ-98 – 43,64 рубля, дизельного топлива – 39,73 рубля.



Среди городов Приволжского федерального округа наиболее высокие средние цены на бензин зафиксированы в Перми (40,5 рубля за литр), Чебоксарах (40,49 рубля) и Саранске (40,32). Наиболее низкие цены - в Уфе (38,29 рубля), Пензе (38,33 рубля) и Ижевске (38,71 рубля). Нижний Новгород находится на десятом месте среди 14 регионов округа. В целом по России средняя стоимость бензина по данным на 22 января составляет 39,92 рубля.



Напомним, за 2016 год бензин в Нижнем Новгороде подорожал на 3,9%. По состоянию на 16 января 2017 года средняя цена за литр бензина составляла 36,31 рубля, тогда как в начале января 2016 года бензин в среднем стоил 34,94 рубля.



Напомним также, что инфляция в Нижегородской области составила 3,1% за 2017 год.