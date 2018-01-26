Правительство РФ намерено направить 4,5 млрд рублей на строительство ряда объектов в Нижегородской области в 2018-2020 гг Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство РФ намерено направить 4,5 млрд рублей на строительство ряда объектов в Нижегородской области в 2018-2020 годах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минэкономики региона 29 января 2018 года.



Согласно информации, в декабре 2017 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин утвердил федеральную адресную инвестиционную программу на 2018-2020 годы. В программе содержатся сведения об объектах капитального строительства, на которые будут направлены средства федерального бюджета.



Так, в Нижегородской области правительство РФ планирует профинансировать восемь объектов, на которые за три года должно быть направлено 4 млрд 449 млн рублей.



В 2018 году почти 837 млн рублей планируется направить на достройку стадиона к ЧМ-2018, 100 млн рублей – на строительство жилого дома для молодых ученых и специалистов РАН в Кстовском районе, 21 млн рублей – на техническое перевооружение объектов технологического центра и информационной сети управляемого термоядерного синтеза РФЯЦ-ВНИЭФ (Саров).



В 2018-2019 годах правительство РФ выделит 22,1 млн рублей на проектирование и строительство административного здания прокуратуры Дивеевского района (село Дивеево). Еще 379,5 млн рублей за два года планируется направить на строительство комплекса зданий МО МВД России "Дивеевский".



В течение трех лет – с 2018-го под 2020 год – федеральное правительство намерено финансировать проектирование и строительство детской поликлиники в Сарове. На эти цели в программе предусмотрено 990 млн рублей. Еще 2 млрд 22 млн рублей за три года пойдет на проектирование и строительство второго здания технологической зоны Резервного центра обработки данных № 1 в Городце.



В 2019-2020 годах 68 млн рублей правительство РФ планирует направить на проектирование здания арбитражного суда Нижегородской области в Нижнем Новгороде.



Напомним, расходы адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2018 год запланированы в объеме 3,5 млрд рублей. В том числе на строительство школ планируется направить 1,3 млрд рублей, на продление линии метро - 356 млн рублей, на реконструкцию объектов кадетского корпуса им. Маргелова - 421,5 млн рублей, на строительство ФОКа в Дальнеконстантиновском районе - 300 млн рублей, на строительство газопроводов и водопроводов - 283 млн рублей.