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Культура и отдых

Нижегородские писатели получили награды на всероссийском конвенте "Басткон-2018"

29 января 2018 13:16  [49] Культура и отдых

Нижегородские писатели Дмитрий Казаков и Станислав Смирнов получили награды литературно-философской группы "Бастион" и историко-литературной организации "Карамзинский клуб". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского отделения Союза писателей России 29 января 2018 года.

Согласно информации, вручение наград состоялось на всероссийском конвенте литераторов, философов и историков "Басткон-2018", который проходил 26-28 января в Москве. Организаторами конвента являются "Бастион" и "Карамзинский клуб".

Всего награды в различных номинациях получили десять авторов: писатели Юлиана Лебединская и Григорий Елисеев стали обладателями премии "Чаша Бастиона" (за рассказ "Ангел. Кот" и повесть "Незначительные числа" соответственно). Премию им. Афанасия Никитина получила Ольга Елисеева – за роман "Покушение в Варшаве". Александр Музафаров был отмечен премией "Хронограф", Вадим Панов – премией "Иван Калита", Сергей Сизарев – премией "Меч Бастиона". Молодой писатель-фантаст из Нижнего Новгорода Дмитрий Казаков, представивший на конкурсы рассказы "Фасад" и "Благое дело", был удостоен сразу двух наград - "Чаша Бастиона" и "Имени Одоевского".

Ещё один нижегородец Станислав Смирнов получил диплом и знак "Карамзинский Крест" в рамках исторического блока - за книгу "Политические репрессии в Нижегородской области 1917-1953 гг.". Также награды от "Карамзинского клуба" были вручены москвичу Владимиру Калашникову – за трилогию "Лига выдающихся декадентов" и историку и писателю из Минска Вячеславу Бондаренко – за книгу "Легенды Белого дела".

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