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Бизнес

Совладельцы компании бывшего вице-спикера ЗС НО Михаила Дикина оспаривают в суде изменения в устав

29 января 2018 17:00  [362] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Совладельцы компании бывшего вице-спикера Законодательного собрания Нижегородской области Михаила Дикина ООО "Корд-Строй" (Нижний Новгород) оспаривают в суде изменения в устав общества. Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда региона.

Согласно информации, в настоящее время суд рассматривает иск участников ООО "Корд-Строй" Алексея Захарова и Александра Чернышева к самой компании и межрайонной инспекции ФНС №15 по Нижегородской области. Они просят суд признать недействительным решения общего собрания акционеров от 21 октября 2016 года, а также госрегистрацию изменений налоговой службой.

Как сообщает "Ъ – Нижний Новгород", в соответствии с изменениями, Захарову и Чернышеву запрещена продажа своих долей третьим лицам: они могут продать их только другим участникам, причем цена внутренней продажи определена в 10 тысяч рублей за 1% доли. Оба миноритария утверждают, что в 2016 году они не голосовали за пункты об условиях выхода из фирмы, а собрание созывалось по другому вопросу.

Последнее заседание по делу состоялось 23 января. Его итоги на сайте суда пока не опубликованы.

Напомним, осужденный за покушение на Олега Сорокина Михаил Дикин был освобожден из тюрьмы условно-досрочно в июле 2016 года. В колонии он провел десять лет.

СПРАВКА:
Учредителями ООО "Корд-Строй" являются Алексей Захаров (8% уставного капитала), Александр Чернышев (8%), Лилия Макарова (8%) и Михаил Дикин (76%). Размер уставного капитала – 10 тысяч рублей.

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Теги:
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