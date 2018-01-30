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Общество

Новая школа на 900 мест открылась в г. Павлово Нижегородской области 30 января

30 января 2018 15:56  [1437] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новая школа на 900 мест открылась в г. Павлово Нижегородской области 30 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно сообщению, в новом здании средней школы №10, рассчитанном на 900 учащихся, расположены 40 учебных кабинетов с интерактивными панелями и беспроводным интернетом, цифровые лаборатории для занятий химией, физикой и биологией, кабинеты робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, лазерный тир.

По данным министерства образования области, строительство школы было начато в 2016 году.

Присутствовавший на открытии врио губернатора Глеб Никитин напомнил, до 2025 года в регионе планируется построить более ста новых школ и дополнительных корпусов.

Как сообщалось ранее, правительство РФ выделило Нижегородской области из резервного фонда 8 млн рублей на завершение программы 2017 года по созданию новых мест в общеобразовательных организациях.

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