Последние новости рубрики Общество
27 декабря 2017 18:22  [104] Гармонь ручной работы XIX века с нижегородской мусоросортировочной линии передана в музей
27 декабря 2017 18:16  [113] Более 50 школьников Канавинского района Нижнего Новгорода приняли участие в конкурсе "Ледовая фантазия"
27 декабря 2017 17:55  [85] "Ростелеком" наградил призера конкурса "Спасибо Интернету!" из Арзамаса Нижегородской области
27 декабря 2017 17:54  [147] Бывший директор Нижегородского ТЮЗа Виктор Симакин скончался 26 декабря
27 декабря 2017 17:25  [132] Более тысячи домов подлежат сносу и расселению в Нижегородской области по данным на декабрь 2017 года
27 декабря 2017 16:49  [106] Почти 99% нижегородских школьников успешно написали итоговое сочинение в 2017 году
27 декабря 2017 16:21  [261] "Газпром межрегионгаз" предупреждает об отключении газа за долги семи предприятиям Нижегородской области с 29 декабря
27 декабря 2017 15:48  [166] НОКК планирует вложить 400 млн рублей в модернизацию 11 котельных в Володарском районе Нижегородской области
27 декабря 2017 15:37  [264] Нижегородский метрополитен получил 23 новых вагона
27 декабря 2017 14:11  [441] "Теплоэнерго" сообщило о снижении тарифа на теплоснабжение для нижегородцев с начала 2018 года
Общество

Правительство РФ выделило из резервного фонда 8 млн рублей на завершение нижегородской программы 2017 года по школам

27 декабря 2017 12:38  [188] Общество
Правительство РФ выделило из резервного фонда 8 млн рублей на завершение нижегородской программы 2017 года по школам

Правительство РФ выделило из резервного фонда 8 млн рублей на завершение нижегородской программы 2017 года по школам

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ выделило Нижегородской области из резервного фонда 8 млн рублей на завершение программы 2017 года по школам.

Согласно опубликованному на портале правовой информации распоряжению кабмина от 23 декабря 2017 года, правительство РФ выделяет из своего резервного фонда дополнительные средства в рамках софинансирования мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Допсредства выделяются для того, чтобы завершить программу текущего года.

Между Удмуртией, Белгородской, Нижегородской и Рязанской областями распределены 41,5 млн рублей, из них 7,9 млн приходится на Нижегородскую область.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph