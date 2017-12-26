Правительство РФ выделило из резервного фонда 8 млн рублей на завершение нижегородской программы 2017 года по школам Общество

Правительство РФ выделило из резервного фонда 8 млн рублей на завершение нижегородской программы 2017 года по школам Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ выделило Нижегородской области из резервного фонда 8 млн рублей на завершение программы 2017 года по школам.

Согласно опубликованному на портале правовой информации распоряжению кабмина от 23 декабря 2017 года, правительство РФ выделяет из своего резервного фонда дополнительные средства в рамках софинансирования мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Допсредства выделяются для того, чтобы завершить программу текущего года.

Между Удмуртией, Белгородской, Нижегородской и Рязанской областями распределены 41,5 млн рублей, из них 7,9 млн приходится на Нижегородскую область.