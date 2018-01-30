Муниципальные маршруты Нижнего Новгорода лишатся 133 автобусов на время матчей ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Муниципальные маршруты Нижнего Новгорода лишатся 133 автобусов на время матчей ЧМ.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте транспорта 31 января 2018 года, на время проведения футбольных матчей (шесть дней) под шаттлы будет предано 133 единицы подвижного состава МП "Нижегородпассажиравтотранс".

Недостаток подвижного состава на маршрутах мэрия рассчитывает компенсировать "за счет резервов, частичного снятия с невостребованных маршрутов, увеличения интервалов движения автобусов в межпиковые промежутки времени на маршрутах с низким пассажиропотоком".

"Из шести дней проведения матчей два выпадают на выходные, специалисты департамента транспорта пришли к выводу, что нижегородцы и гости города не должны ощутить существенных изменений в графике движения общественного транспорта эти дни", - считают в департаменте.

Напомним, в Нижнем Новгороде на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют: Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика. Всего здесь пройдет шесть матчей: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.