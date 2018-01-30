Наталья Квашнина назначена начальником управления по взаимодействию с общественными организациями Нижнего Новгорода Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Наталья Квашнина назначена начальником управления по взаимодействию с общественными организациями администрации Нижнего Новгорода. Об этом замглавы администрации Мария Холкина сообщила на брифинге 31 января 2018 года.

Это управление входит в департамент общественных отношений и информации горадминистрации.

По словам Марии Холкиной, Квашнина приступила к обязанностям с сегодняшнего дня. Александр Макеев, прежде руководивший управлением, ушел на пенсию. Не исключается также, что в дальнейшем структура департамента будет меняться.

Напомним, ранее Наталья Квашнина была и.о. руководителя пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области.