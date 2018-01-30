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Общество

Наталья Квашнина назначена начальником управления по взаимодействию с общественными организациями Нижнего Новгорода

31 января 2018 14:40  [1463] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Наталья Квашнина назначена начальником управления по взаимодействию с общественными организациями администрации Нижнего Новгорода. Об этом замглавы администрации Мария Холкина сообщила на брифинге 31 января 2018 года.

Это управление входит в департамент общественных отношений и информации горадминистрации.

По словам Марии Холкиной, Квашнина приступила к обязанностям с сегодняшнего дня. Александр Макеев, прежде руководивший управлением, ушел на пенсию. Не исключается также, что в дальнейшем структура департамента будет меняться.

Напомним, ранее Наталья Квашнина была и.о. руководителя пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области.

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