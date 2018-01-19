Последние новости рубрики Политика
26 января 2018 13:02  [62] Сергей Баринов переназначен на пост министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области
26 января 2018 12:50  [215] Екатерина Гордон объявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ и создании партии
26 января 2018 12:40  [217] "Я буду отстаивать в суде свое право гражданина РФ", - Владислав Атмахов
26 января 2018 11:36  [603] Гендиректор ННТВ Ольга Носкова в ближайшее время должна покинуть должность, - источник
26 января 2018 11:10  [819] Депутат ЗС НО от ЛДПР Владислав Атмахов получил уведомление от полиции об отсутствии у него гражданства РФ
26 января 2018 10:38  [489] И.о. руководителя пресс-службы губернатора Нижегородской области Наталья Квашнина покидает пост
25 января 2018 15:02  [1333] Мария Холкина намерена покинуть пост замглавы администрации Нижнего Новгорода
25 января 2018 14:04  [665] "Частая смена секретарей НРО "Единой России" свидетельствует о кризисе в региональном отделении", - Александр Суханов
25 января 2018 13:27  [784] Вопрос с основным кандидатом на пост председателя Гордумы Нижнего Новгорода окончательно не решен, - источники
25 января 2018 12:21  [264] ЗС НО приняло документ о встречах депутатов с избирателями в соответствии с законодательством о митингах
Политика

И.о. руководителя пресс-службы губернатора Нижегородской области Наталья Квашнина покидает пост

26 января 2018 10:38  [489] Политика
Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

И.о. руководителя ГКУ "Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области" Наталья Квашнина покидает пост. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в облправительстве.

По словам собеседника агентства, Наталья Квашнина покинет должность с начала февраля и перейдет на работу в мэрию.

Относительно нового руководителя пресс-службы вопрос пока решается, так как ожидаются изменения в самой структуре.

Напомним, что руководитель пресс-службы Роман Скудняков покинул пост в середине октября 2017 года.

Также напомним, что врио губернатора Глеб Никитин утвердил новую структуру облправительства в середине января 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph