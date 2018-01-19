И.о. руководителя пресс-службы губернатора Нижегородской области Наталья Квашнина покидает пост Политика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

И.о. руководителя ГКУ "Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области" Наталья Квашнина покидает пост. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в облправительстве.

По словам собеседника агентства, Наталья Квашнина покинет должность с начала февраля и перейдет на работу в мэрию.

Относительно нового руководителя пресс-службы вопрос пока решается, так как ожидаются изменения в самой структуре.

Напомним, что руководитель пресс-службы Роман Скудняков покинул пост в середине октября 2017 года.

Также напомним, что врио губернатора Глеб Никитин утвердил новую структуру облправительства в середине января 2018 года.