И.о. руководителя пресс-службы губернатора Нижегородской области Наталья Квашнина покидает пост

Правительство Нижегородской области
Фото:
И.о. руководителя ГКУ "Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области" Наталья Квашнина покидает пост. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в облправительстве.
По словам собеседника агентства, Наталья Квашнина покинет должность с начала февраля и перейдет на работу в мэрию.
Относительно нового руководителя пресс-службы вопрос пока решается, так как ожидаются изменения в самой структуре.
Напомним, что руководитель пресс-службы Роман Скудняков покинул пост в середине октября 2017 года.
Также напомним, что врио губернатора Глеб Никитин утвердил новую структуру облправительства в середине января 2018 года.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+