Минсельхоз РФ призвал участвующие в ЧМ-2018 регионы защитить футбольные поля от саранчи Общество

Стадион Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство сельского хозяйства РФ призвало регионы, в которых будут проводиться матчи ЧМ-2018, защитить футбольные поля от саранчи. Об этом сообщило агентство РИА Новости 31 января 2018 года.

Согласно информации, с этой инициативой выступил глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании.

"С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. Весь мир приедет к нам на территорию, футбольные поля - зелeные. Саранча любит там, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут", - сказал Чекмарев.

Агентство отметило, что эти слова вызвали смех в зале. "Вот вам смешно, а знаете, насколько ответственно? И позорно будет", - отреагировал глава департамента. По его словам, сейчас в России выявлено около одного млн га земли, пораженных саранчой, в частности, в южных регионах страны.

Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

Напомним также, что газон на стадионе "Нижний Новгород", строящемся с ЧМ-2018, был выполнен по нидерландской технологии. Для повышения его износостойкости он был прошит 48 тысячами км искусственного волокна.