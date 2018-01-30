Экс-руководитель СУ СК по Нижегородской области Владимир Стравинскас предстанет перед судом Политика

Владимир Стравинскас

Экс-руководитель СУ СК по Нижегородской области Владимир Стравинскас предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 31 января 2018 года, согласно обвинению, в 2011 году на приобретение недвижимости из федерального бюджета было выделено 64,8 млн рублей, в 2012 – 83,5 млн рублей. По результатам аукциона следственное управление заключило контракт с обществом с ограниченной ответственностью (ООО) на строительство здания управления. В соответствии с контрактом его цена являлась фиксированной и не подлежала увеличению или уменьшению. Никто со стороны государственного заказчика был не вправе подписывать документы о приемке фактически не выполненных работ.

Позднее обвиняемый узнал, что ООО, с которым был заключен контракт, было включено в реестр недобросовестных поставщиков и не приступило к выполнению работ. Несмотря на это, он решил продолжить с организацией договорные отношения и не принимать меры к расторжению контракта. Наоборот, он произвел по этому контракту оплату деньгами, выделенными управлению на 2011 год.

Согласно обвинению, действия Стравинскаса повлекли за собой нерезультативное и неэффективное использование 34,9 млн рублей бюджетных средств. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий).

Напомним, Владимир Стравинскас руководил нижегородским управлением СК с сентября 2007 по март 2015 года.

Напомним также, в 2016 году суд отказал ООО "Нижегородгазбыт" во взыскании более 30 млн рублей с СУ СК. "Нижегородгазбыт" обратилось с иском о взыскании 30,56 млн рублей задолженности за выполнение дополнительных работ при реконструкции здания СУ СК по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 22а. Госконтракт был заключен в 2011 году с ООО "МСМ". Общая стоимость работ составила 148,3 млн рублей. К моменту подачи иска "МСМ" как юрлицо было уже ликвидировано.