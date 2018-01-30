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31 января 2018 16:58  [172] Администрация Нижнего Новгорода намерена отремонтировать фонтан на пл. Маркина к июню 2018 года
Общество

Администрация Нижнего Новгорода намерена отремонтировать фонтан на пл. Маркина к июню 2018 года

31 января 2018 16:58  [172] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода намерена отремонтировать фонтан на пл. Маркина к июню 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, в конце 2017 года администрация выделила на ремонт фонтана 1,6 млн рублей. При пересмотре видов и объемов работ сумма увеличилась до 2,6 млн рублей, эти средства заложены в бюджете на 2018 год. На данный момент смета находится в стадии разработки.

После проверки и согласования сметного расчета будет сформирован пакет документов на размещение муниципального заказа и проведен аукцион по определению подрядной организации. Предположительный срок выполнения ремонта фонтана – май-июнь 2018 года.

Напомним, в октябре 2017 года администрация города сообщала, что реконструкция фонтана на пл. Маркина в 2018 году остается под вопросом, так как тогда сметный расчет, составленный специалистами райадминистрации, находился на согласовании в департаменте экономического развития, предпринимательства и закупок.

В мае 2017 года райадминистрация сообщила о решении не запускать фонтан, так как оборудование имеет достаточно высокую степень износа, однако обещала его капремонт в 2018 году.

Также напомним, что в августе 2016 года благотворительный совет Нижегородской области озвучивал намерение восстановить "Фонтан благотворителей", который должен располагаться на месте действующего фонтана на пл. Маркина, к лету 2018 года. Его стоимость оценивалась в 20 млн рублей, которые планировалось изыскать за счет меценатов.

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Теги:
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