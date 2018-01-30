Последние новости рубрики Бизнес
31 января 2018 19:48  [826] Глеб Никитин обсудил с компанией "Сладкая жизнь" перспективы расширения поставок нижегородской продукции в другие регионы
31 января 2018 13:21  [161] ЦБ РФ рекомендовал банкам усилить защиту банкоматов на период проведения Чемпионата мира по футболу
31 января 2018 11:53  [351] "Управление отходами-НН" получило второй контракт на обращение с ТКО в Нижегородской области
30 января 2018 16:59  [207] Нижегородский банк "Ассоциация" аккредитован по программе по льготному кредитованию МСП под 6,5%
30 января 2018 10:43  [274] Фотоконкурс "Формула любви" пройдет в ТЦ "Мебельный Базар" 1-12 февраля
29 января 2018 17:00  [498] Совладельцы компании бывшего вице-спикера ЗС НО Михаила Дикина оспаривают в суде изменения в устав
29 января 2018 16:38  [1611] "Ростелеком" предложил абонентам страховать домашнее интернет-оборудование
29 января 2018 13:50  [827] "Тенденцию по принятию мер поддержки малого и среднего бизнеса должны подхватить и в регионах", - Денис Лабуза
29 января 2018 13:39  [390] Альфа-Банк реализовал удаленное открытие брокерского счета через систему "Альфа-Клик"
29 января 2018 12:59  [506] Британский инвестфонд Raven Russia планирует приобрести логистический комплекс в Кстовском районе Нижегородской области
Бизнес

Глеб Никитин обсудил с компанией "Сладкая жизнь" перспективы расширения поставок нижегородской продукции в другие регионы

31 января 2018 19:48  [826] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с руководством компании "Сладкая жизнь" (Нижний Новгород) перспективы расширения поставок нижегородской продукции в другие регионы. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствоваший на встрече главы региона с председателем совета директоров ГК "Сладкая жизнь" Альбертом Гусевым, 31 января 2018 года.

Глеб Никитин осмотрел новый распределительный центр компании на ул. Героя Попова (Автозаводский район). Как сообщил Альберт Гусев, в строительство центра, который был сдан в конце 2017 года, было вложено 920 млн рублей.

В беседе с журналистами Гусев сообщил, что во второй половине 2017 года компания открыла шесть новых супермаркетов в Москве, до середины 2018 года будет открыто еще 13. Общий объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей, будет создано 3,5 тысячи рабочих мест. Как заверил Гусев, во все эти магазины компания как дистрибьютор будет поставлять продукцию нижегородских производителей.

"Мы работаем со всеми молокоперерабатывающими предприятиями, с мясокомбинатами, с производителем пива "Макарий". Москвичи очень любят продукцию "Чернышихинского мясокомбината", лысковское пиво, городецкий творог. Кроме того, в Москве будет широко представлена продукция наших сельхозпредприятий, которые производят плодоовощную продукцию. Например, мы очень активно работаем с новым производителем ягод из Сергача", - отметил Альберт Гусев.

"Продукция нижегородских производителей отличается своей экологичностью, четким соблюдением требований ГОСТа, и это именно то, что сегодня очень востребовано в Москве, потому что все хотят покупать здоровую пищу", - резюмировал Гусев.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
30 января 2018 17:41Уборка снега в Нижнем Новгороде

Алексей Манянин

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph