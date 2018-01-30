Глеб Никитин обсудил с компанией "Сладкая жизнь" перспективы расширения поставок нижегородской продукции в другие регионы Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с руководством компании "Сладкая жизнь" (Нижний Новгород) перспективы расширения поставок нижегородской продукции в другие регионы. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствоваший на встрече главы региона с председателем совета директоров ГК "Сладкая жизнь" Альбертом Гусевым, 31 января 2018 года.

Глеб Никитин осмотрел новый распределительный центр компании на ул. Героя Попова (Автозаводский район). Как сообщил Альберт Гусев, в строительство центра, который был сдан в конце 2017 года, было вложено 920 млн рублей.

В беседе с журналистами Гусев сообщил, что во второй половине 2017 года компания открыла шесть новых супермаркетов в Москве, до середины 2018 года будет открыто еще 13. Общий объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей, будет создано 3,5 тысячи рабочих мест. Как заверил Гусев, во все эти магазины компания как дистрибьютор будет поставлять продукцию нижегородских производителей.

"Мы работаем со всеми молокоперерабатывающими предприятиями, с мясокомбинатами, с производителем пива "Макарий". Москвичи очень любят продукцию "Чернышихинского мясокомбината", лысковское пиво, городецкий творог. Кроме того, в Москве будет широко представлена продукция наших сельхозпредприятий, которые производят плодоовощную продукцию. Например, мы очень активно работаем с новым производителем ягод из Сергача", - отметил Альберт Гусев.

"Продукция нижегородских производителей отличается своей экологичностью, четким соблюдением требований ГОСТа, и это именно то, что сегодня очень востребовано в Москве, потому что все хотят покупать здоровую пищу", - резюмировал Гусев.