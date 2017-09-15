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Бизнес

ООО "Рассвет" планирует выращивать жимолость в Сергаче Нижегородской области

15 сентября 2017 17:20  [60] Бизнес

ООО "Рассвет" планирует выращивать жимолость в Сергаче Нижегородской области. Об этом гендиректор компании Владимир Федотов сообщил журналистам 15 сентября 2017 года.

Компания подписала соглашение с правительством Нижегородской области о сотрудничестве в рамках расширения ягодного сада ООО "Рассвет", который находится в Сергаче. В настоящее время на 50 га компания выращивает клубнику, малину, ежевику и голубику.

Как рассказал журналистам Владимир Федотов, предположительно в 2018 году сад планируется расширить ещё на 50 га, на что потребуется около 200 млн рублей. Всего в проект вложено уже 300 млн рублей.

Кроме того, он отметил, что ООО "Рассвет" намерено начать выращивание жимолости. "Недавно я вернулся из Томской области, там есть питомник, который занимается жимолостью, это лучшие профессионалы в стране. Мы с ними договорились о поставках саженцев. Если бизнес-план будет согласован, то уже этой осенью мы можем заложить 5 га жимолости. Это интересная ягода, которой в России практически не выращивается", - сказал Федотов.

Гендиректор компании также добавил, что есть планы и по выращиванию смородины и крыжовника, однако первоначально предложение будет небольшим, поскольку нужно "прощупать" спрос.

Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил к 2021 году сосредоточить в Сергаче десятую часть от российского производства ягод.

Напомним, в начале августа в магазины Нижнего Новгорода поступили первые партии клубники ООО "Рассвет".

Фото: www.silazdorovya.ru/

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