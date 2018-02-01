Театр Вахтангова выступит с гастролями в Нижнем Новгороде 12-13 февраля Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Театр Вахтангова выступит с гастролями в Нижнем Новгороде 12-13 февраля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре 1 февраля.



Согласно информации, в рамках гастролей коллектив покажет на сцене двух нижегородских театров три спектакля. Показ драмы "Медея" состоится в нижегородском драмтеатре (начало в 18:30). В главных ролях: Юлия Рутберг, Григорий Антипенко. Режиссёр-постановщик - Михаил Цитриняк



Спектакль "Мадемуазель Нитуш" пройдет в нижегородском театре юного зрителя в 19:00. Режиссер-постановщик – Владимир Иванов. В ролях: Александр Олешко, Ольга Немогай, Мария Аронова, Марина Есипенко, Кирилл Рубцов.



Показ "Маскарада" пройдет также на сцене нижегородского ТЮЗа 13 февраля в 19:00. Режиссер – Римас Туминас. В главных ролях: Евгений Князев, Ольга Немогай, Леонид Бичевин, Лидия Вележева, Александр Павлов.



Напомним также, что нижегородский драмтеатр представит премьеру "Центр памяти" 22 марта 2018 года.