Последние новости рубрики Культура и отдых
01 февраля 2018 18:45  [840] Олег Шакирский покинул должность худрука нижегородского КЦ "Рекорд" с 1 февраля
01 февраля 2018 14:23  [205] Театр Вахтангова выступит с гастролями в Нижнем Новгороде 12-13 февраля
30 января 2018 11:21  [507] Минкульт области планирует подачу заявок в "Золотое кольцо" от Нижнего Новгорода, Городца и Арзамаса в 2018-2020 гг
29 января 2018 13:16  [216] Нижегородские писатели получили награды на всероссийском конвенте "Басткон-2018"
29 января 2018 11:15  [1411] Пианист из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов стал лауреатом премии Grammy
26 января 2018 13:37  [738] Торжественное открытие Года 150-летия со дня рождения Максима Горького
24 января 2018 16:47  [336] Юбилейный конкурс "Татьянин день" пройдет в нижегородском ТЮЗе 25 января
24 января 2018 15:06  [512] Год 150-летия со дня рождения Максима Горького откроется в Нижнем Новгороде пьесой "На дне" 25 января
24 января 2018 11:42  [365] Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода раздаёт открытки-"Татьянки" в преддверии Дня студента
23 января 2018 18:26  [312] Проведение II фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде запланировано на 20-26 июля
Культура и отдых

Театр Вахтангова выступит с гастролями в Нижнем Новгороде 12-13 февраля

01 февраля 2018 14:23  [205] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Театр Вахтангова выступит с гастролями в Нижнем Новгороде 12-13 февраля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре 1 февраля.

Согласно информации, в рамках гастролей коллектив покажет на сцене двух нижегородских театров три спектакля. Показ драмы "Медея" состоится в нижегородском драмтеатре (начало в 18:30). В главных ролях: Юлия Рутберг, Григорий Антипенко. Режиссёр-постановщик - Михаил Цитриняк

Спектакль "Мадемуазель Нитуш" пройдет в нижегородском театре юного зрителя в 19:00. Режиссер-постановщик – Владимир Иванов. В ролях: Александр Олешко, Ольга Немогай, Мария Аронова, Марина Есипенко, Кирилл Рубцов.

Показ "Маскарада" пройдет также на сцене нижегородского ТЮЗа 13 февраля в 19:00. Режиссер – Римас Туминас. В главных ролях: Евгений Князев, Ольга Немогай, Леонид Бичевин, Лидия Вележева, Александр Павлов.

Напомним также, что нижегородский драмтеатр представит премьеру "Центр памяти" 22 марта 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph